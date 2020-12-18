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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
DHKP/C operasyonu polis kamerasında

DHKP/C operasyonu polis kamerasında

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüleri

Karantina Gözaltı İşlemi Sayılar Polis Kamerası Terör Örgütü 

-Baskın yapılan adreslerdeki aramalar
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Detaylar

( İSTANBUL )- Gece saatlerinde örgüte yönelik operasyonda 27 şüpheliden 16 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi İSTANBUL

- Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı belli oldu. İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 16 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesine bağlı ekipler, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerine deşifre yönelik çalışma başlatmış, ardından bu gece kimlikleri tespit edilen 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Baskınlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin sayıları ve operasyon ile ilgili ayrıntılara ulaşıldı. Aranan 27 şüpheliden 16’sı yakalanarak gözaltına alınırken, 11 şüphelinin bir kısmının COVİD-19 nedeniyle karantinada olduğu gerekçesi ile gözaltı işleminin gerçekleştirilmediği, bir kısmının da adreslerde bulunamadığı belirtildi. Daha önce ele geçirilen örgütün ana arşivinden yola çıkan Terör Polisi, gözaltı kararı verilen 27 şüphelinin, söz konusu yazışmalarda DHKP-C içerisinde örgütün yönetim kadrosundan talimat almak ve bu talimatları örgüt üyelerine aktarmakla suçlanıyor. Gözaltına alınanlar arasında daha önce gözaltına alınıp tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılan şüphelilerin de olduğu kaydedildi. Daha önce de bir çok polisiye soruşturmadan geçirilen örgüt üyesi B.K.’nın son operasyonda yeniden gözaltına alındığı kaydedilirken, DHKP-C’nin yurtdışı merkez komitesi ile şifreli yazışma yapan örgüt mensupları arasında yer aldığı ve kurumlara getirilen notları şifreleyip yurtdışına gönderen kişilerden olduğu belirtildi.
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