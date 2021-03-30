Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
DHKP/C operasyonu kamerada

DHKP/C operasyonu kamerada

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüleri

Akalan Kamera Polis Kamerası Terör Örgütü İstihbarat 

-Detaylar

( İSTANBUL )- Polis matkap ve koç başı kullanarak adrese girdi İSTANBUL

- İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu ve sözde memur yapılanması sorumlusuna yönelik düzenlenen operasyon, polis kamerasına yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından DHKP/C'ye yönelik ortak operasyon düzenlenmiş, hücre evlerine yapılan baskınlarda örgütün Türkiye sorumlusu Yasemin K. ve örgüt içinde “kuryesi” olduğu gerekçesiyle daha önce pek çok kez gözaltına alınan, örgüt bünyesindeki Devrimci Memur Hareketi (DMH)-Kamu Emekçileri Cephesi'nin (KEC) Türkiye sorumlusu Yeter Gönül A. yakalanmıştı. Özel harekat timleri ve terör polisi tarafından hücre evlerine yapılan baskın anına ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin kaldıkları adreslere yapılan baskına matkap ve koç başı ile gerçekleştirildiği görülüyor. Operasyonda gözaltına alınan her iki örgüt sorumlusu, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement