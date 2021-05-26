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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dezenfektan üretim süsü vererek sahte alkol üretenlere operasyon

Dezenfektan üretim süsü vererek sahte alkol üretenlere operasyon

Vatan emniyetteki sergi görüntüleri

Polis Akalan Kamera Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

- Operasyon görüntüleri
- Drone görüntüleri
- Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL - DRONE)- 6 ton 525 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı İSTANBUL

- İstanbul Pendik’te dezenfektan üretimi süsü verilerek sahte alkol imal eden bir iş yerine polis ekipleri operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 ton 525 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilenler sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pendik’te dezenfektan üretimi süsü verilerek sahte alkol imalatı yapıldığı ve imal edildiği belirlenen adres tespit edildi. Sahte alkollerin gece saatlerinde araçlar vasıtasıyla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine sanayi sitesi içerisinde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.
Gerçekleşen operasyonda, iki şüpheli gözaltına alınırken, 6 ton 525 litre etil ve metil alkol, 10 adet fiber tank, 15 bin adet boş cam şişe, 700 adet şişe etiketi, 8 bin adet şişe kapağı ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilenler sergilendi. (GK-ZA-
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