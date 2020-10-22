Dezavantajlı öğrencilere sazlı-sözlü eğitim

-Öğrencilerden detaylar

-Eğitim materyalleri öğrencilere verilirken görüntü

-Okul Müdürü Sami Yanık, konuşması

-İlçe Sağlık Müdürü Fatma Sönmez'in konuşması

-Okul müdürü sazıyla çalıp söylerken görüntü

-Öğrencilere eğitim verilirken görüntü

-Detay görüntüler



( KIRIKKALE )- Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı’nın eşi Gulbanu Syrgabayeva'nın hediye ettiği eğitim materyalleri, Kırıkkale Mehmet Işıtan Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’ndaki dezavantajlı öğrencilere teslim edildi KIRIKKALE



- Kırıkkale’de bir okul müdürü, sazıyla çalıp söylediği türkülerle dezavantajlı öğrencilerin sınıftaki motivasyonunu artırıyor.Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı’nın eşi Gulbanu Syrgabayeva, Kırıkkale Mehmet Işıtan Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’ndaki dezavantajlı öğrencilere eğitim materyalleri hediye etti. Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği aracılığıyla okula gönderilen eğitim materyalleri, düzenlenen etkinlikle Okul Müdürü Sami Yanık ve Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez tarafından öğrencilere teslim edildi. Dezavantajlı öğrencilere çeşitli şekiller, sayılar, yapbozlar, abaküsler, matematik kavramlarını öğreten eşleme ve sıralama oyunları, hayvanlar, meyveler, eşyalar ve taşıtların yanı sıra günlük yaşamda karşılaşılacak canlı ve nesneleri öğreten resimli kartlar, el-göz koordinasyonunu geliştiren ve dikkat toplamayı sağlayan halka geçirme oyunları ve koordinasyon şeritleri eğitim veriliyor. Okul Müdürü Sami Yanık da sınıfta sazıyla çalıp söylediği türkülerle öğrencilerin motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlıyor."Bu materyaller çok önemli"Pandemi döneminde eğitim materyallerinin öğrencilere çok katkı sağlayacağını belirten Okul Müdürü Sami Yanık, “Başta bu materyallerin okulumuza kazandırılmasında Kazakistan Büyükelçisi'nin eşi Gulbanu hanıma ve Dr. Fatma hanıma teşekkür ediyorum. Bu eğitim materyalleri gerçekten ekonomik olarak değeri yüksek. Bu materyalleri okulumuza kazandıranlara teşekkür ediyorum” dedi.

"İnşallah bu eğitim materyalleri çocukların daha iyi eğitilmeleri açısından destek olur"Çocukların daha iyi eğitilmeleri açısından, daha sağlıklı yarınlara kavuşmaları açısından materyallerin destek olacağını ifade eden Dr. Fatma Sönmez ise, “Bu okula geçen yıl Kazakistan büyükelçimizin eşi Gulbanu hanımla ziyarette bulunmuştuk. Yaptığımız ziyaret sırasında nasıl bir destek olarak diye düşündük ve eğitim materyalleri ile sizleri buluşturduğumuz için şahsen ben çok heyecanlıyım. İnşallah bu eğitim materyalleri çocukların daha iyi eğitilmeleri açısından, daha sağlıklı yarınlara kavuşmaları açısından destek olur. Tabii ki burada Gulbanu hanımın manevi destekleriyle Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği’ne de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Genel Başkan Deniz hanımın bu konudaki gayretleri çok büyüktü. Her daim gönüllerinin sizlerle beraber olduğunu istediler. Eğitime, sağlığa, vatanımızın güzel yarınlarına destek olan güzel gönüller var olsun diyorum” ifadesini kullandı.



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