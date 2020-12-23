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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Deyrizor’daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırmasını protesto etti

- Deyrizor’daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırmasını protesto etti

Protestodan detay

Çatışma Öğretmenler Öğretmen Kaçırılma Öğrenciler 

-Sokaklara dökülen halk
-Sloganların atılması

( ŞAM ) ŞAM

- Suriye'nin Deyrizor kentinde yaşayan öğretmenler, YPG/PKK tarafından kaçırılmalarını protesto etti. Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Deyrizor’daki öğretmenler YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırarak örgüte entegre etmelerini protesto etti. Protesto eden öğretmenler, YPG/PKK'nın Deyrizor Kırsalı gibi bölgelerde çalışan öğretmenleri okullardan kaçırdığını ve örgüte entegre etmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğretmenler, kaçırılma olaylarının devam etmesi durumunda okullara artık gitmeyeceklerini vurguladı. Öğretmenler ailelerinden zorla kopmak ve YPG/PKK’nın çatışmalarında olmak istemediklerini söyledi.

Öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ve halk da protestolara katıldı.

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