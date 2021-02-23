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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Devriye gezen bekçilerin bayrak hassasiyeti

Devriye gezen bekçilerin bayrak hassasiyeti

Bekçilerin Türk bayrağını düzeltmesi

( SAKARYA ) SAKARYA

Karya Kamera Cep Telefonu Hassasiyet 


- Sakarya’nın Pamukova ilçesinde devriye gezen bekçilerin toplanan Türk bayrağını düzelttikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi üzerinde devriye gezen bekçiler, mahalleye asılı bulunan Türk bayrağının toplandığını fark etti. Durum üzerine bekçiler ellerine aldıkları sopalar ile bayrağı düzelttiler. Bekçilerin bayrak hassasiyeti ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, bekçilerin toplanmış Türk bayrağını düzelttiği anlar yer alıyor.
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