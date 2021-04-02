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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruk oluştu

Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruk oluştu

- DEVRİLEN TIR DETAY

Polis Polis Ekipleri 

--KAZA YERİ DETAY
--KARAYOLUNDA OLUŞAN KUYRUK DETAY

( SİVAS )- Sivas'ta devrilen vinç yüklü çekici Sivas - Kayseri karayolunun Sivas istikametini trafiğe kapattı- Karayolunda yaklaşık 3 metre kuyruk oluştu SİVAS

- Sivas'ta devrilen vinç yüklü çekici Sivas-Kayseri karayolunun Sivas istikametini trafiğe kapattı. Karayolunda yaklaşık 3 metre kuyruk oluştu. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine ilerleyen 26 VR 736 vinç yüklü çekici Taşlıdere mevkiinde devrildi. Kaza sonrası karayolunun Sivas istikameti araç trafiğine kapandı. Karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve polis ekipleri yolu trafiğe tekrar açabilmek için çalışma başlattı.
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