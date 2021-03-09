Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı

Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı

Olay yeri detaylar

Güzergah Jandarma Trafik Kazası Ameliyat Direksiyon 

-Yaralının sıkıştığı yerden çıkarılması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Vatandaş röportaj
-Devrilen traktörün kaldırılması

( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün 19 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Genç sürücü, traktörün kabini sayesinde hayatta kaldı. Kaza, ilçeye bağlı kırsal Akbayır Mahallesinde meydana geldi. Mustafa G. (19) adlı genç, bir akrabasına ait 46 ABJ 318 plakalı traktörle mahalleyi Elbistan-Nurhak karayoluna bağlayan güzergahta ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan traktör, geldiği yöne dönerek devrildi. Sürücü Mustafa G, traktörün kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, acı içinde kıvranan genci, sıkıştığı yerden kurtarmak için hemen çalışmalara başladı.
Kabin camını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, demir kesme makinesi ile yaralı genci sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Mustafa G, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ameliyata alınan yaralı gencin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen traktörün kaldırılması için jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Devrilen araç, çekici ve mahalle sakinlerinin kullandığı traktör yardımıyla kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (MRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement