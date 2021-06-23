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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu

Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu

devrilen traktörün yanına giden vatandaşlar

Su Efes Altın Trol 

-ters dönmüş traktörün dönen lastikleri
-traktörün etrafını kontrol edenler
-traktörün el birliği ile düzeltilmesi
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir sürücü, kontrolü kayboltuktan sonra devrilmek üzere olan traktörünün altında kalmaktan son anda atlayarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Sızan Mahallesi'nde yaşandı. Osman Y., bahçedeki ağaçları sulamak için evin önündeki su tankerini 63 ABZ 082 plakalı New Holland marka traktöre bağladı. Tarlaya giderken toprak yoldan geçtiği sırada traktör yan yatmaya başladı.
Sağ tekerlek kısmı havaya kalkan traktörün devrileceğini anlayan sürücü üzerinden atladı. Traktör devrilerek taklalar atarken sürücü ise yara almadan kurtuldu. Traktörün devrildiğini gören mahalleli olay yerine koştu. Sürücünün yaralı olmadığını görenler rahat bir nefes alırken, devrilen traktör ve su tankeri ise vatandaşlar tarafından yeniden düzletildi. (Şİ-SVY-
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