Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam yaralandı

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de devrilen traktörün altında kalan 65 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çamardı İlçesi Sulucaova Köyünde traktörle tarla süren Ali S., kayaya çarpması sonucu traktör devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Afad ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Ali S. ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan Ali S. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı (YE- )

