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Devrilen traktörün altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Devrilen traktörün altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti

Detaylar

İlk Müdahale Jandarma Altın Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yeri
-Hayatını kaybeden vatandaş
-Jandarma ekipleri inceleme

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Kandıra istikametinden Sakarya Kaynarca istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ak idaresindeki 41 N 1708 plakalı traktör, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Meydana gelen kazada ise sürücü traktör altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında sürücü Ak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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