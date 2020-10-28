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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

- Adli tıptan detaylar (ARŞİV)

İlk Müdahale Hastane Adli Tıp Cenaze Direksiyon 

-- Cenaze aracı ve cenazenin adli tıpa girişi
-- Ölen şahsın fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Akçaburç Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Hüseyin Eryılmaz, (47) tarla işlerini bitirdikten sonra dönüş yolunda kullandığı traktörün kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kazada traktör altında kalan Eryılmaz, kazayı gören mahalle sakinleri tarafından çıkartıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerine ulaşması sonucu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Eryılmaz’ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (RY-SD-
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