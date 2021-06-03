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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Devrilen tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Devrilen tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kaza mahallinden detaylar

Polis Hastane Jandarma Mısır Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin çalışmaları

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak'ta kontrolden çıkan mısır yüklü tır yan devrildi. Kazada sürücünün 10 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.Kaza, Uşak-Ankara karayolu Hamamboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan A. yönetimindeki mısır yüklü 45 ABS 92 plakalı tır ile Ankara istikametine seyir halindeyken kontrolünden çıkarak yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücü ile devrilen aracın altında kalarak ağır yaralanan oğlu Emircan'ı (10) Uşak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Emircan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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