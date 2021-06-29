- Devrilen tırdaki saman balyaları etrafa saçıldı

-açılan saman balyaları

-trafik akışı

-önlem alan ekipler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da tırın devrilmesi sonucu saman balyaları etrafa saçıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Payamlı kırsal Mahallesi yol ayrımı yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 TK 527 plakalı Mercedes marka tır, seyir halindeyken devrildi. Kazada sürücü yara almazken tırdaki saman balyaları ise etrafa saçıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yolda önlem alarak başka bir kazanın yaşanmasına engel olmaya çalıştı. Tır düzeltilip saman balyaları kaldırıldıktan sonra kısmen kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ-LO-Y

