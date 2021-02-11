Devrilen tırda yola saçılan sebze ve meyveyi kasalara koyup evlerine götürdüler

-sebze ve meyveleri toplayan vatandaşlar

-araçlardaki sebze ve meyveler

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( ANTALYA )- Firmanın topladığı meyve sebzeler için yol kenarında araç kuyruğu oluştu- Tonlarca sebze meyve, araçlarını yolun kenarına çeken vatandaşlar tarafından toplanıp götürüldü ANTALYA



- Antalya’da kontrolden çıkarak devrilen ve sürücüsü hayatını kaybeden tırda bulunan sebze ve meyveler vatandaşların akınına uğradı. Yol kenarına araçlarını durduran vatandaşlar firmanın inceleme yapıp toplatmadığı meyve sebzeleri poşetlere ve kasalara doldurup araçlarına yüklediler. Kaza dün sabah saatlerinde Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan yüklediği sebze ve meyveleri bir market zincirin Konya'daki depolarına Adem Gülsatar idaresindeki 07 AOE 439 plakalı tır Antalya - Konya karayolu Geriş Kavşağı yakınlarında bölünmüş yol inşaat çalışması yapılan menfeze devrildi. Feci kazada araç sürücüsü Adem Gülsatar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Akseki Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde inceleme yapılırken ceset Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle yola saçılan tırın dorsesindeki tonlarca meyve ve sebze ise sağlık ekiplerini ve itfaiyenin çalışması bittikten sonra yoldan geçen vatandaşların akınına uğradı. Araçlarını yol kenarında durduran onlarca vatandaş , firma yöneticilerinin gelip inceleme yaptığı ve toplatmadığı muz, domates avokado, salatalık, biber, mantar ve marulları kasalara doldurarak araçlarına yükleyip evlerine götürdüler.



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