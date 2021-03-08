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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı

- Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı

Devrilen tır detaylar

Karayolları Polis Karya Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Oluşan trafik
-Bölgeden detaylar
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-Takip:DHA-AA-

( SAKARYA )- Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu- Tır sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı SAKARYA

- Sakarya’da TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrilen metal malzeme yüklü tır, yolu trafiğe kapattı. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada Ankara istikameti Sakarya gişeleri girişi trafiğe kapanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, TEM Otoyolu Sakarya gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ve Sakarya gişelerinden çıkış yapmak isteyen S.A. idaresindeki 42 GP 333 plakalı metal yüklü tır bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bariyerlere devrilen tır sürücüsü kazada yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan sürücü bölgeye sevk edilen itfaiye erlerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebi ile TEM bağlantı yolu karayolları ve polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. İstanbul’dan Ankara istikametinde kapanan bağlantı yolu sebebi ile trafik bir süre aksadı. Ekiplerce otoyoldan çıkmak isteyen sürücüler, Akyazı gişelerine yönlendirildi. Tırı bölgeden kaldırma çalışmaları ise yaklaşık 1 buçuk saattir devam ediyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (BCT-
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