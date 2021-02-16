Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Devrilen tankerden tonlarca çamaşır suyu yola aktı

Devrilen tankerden tonlarca çamaşır suyu yola aktı

Devrilen tanker

Çamaşır Suyu Polis Sağlık Ekipleri Kar Yağışı Direksiyon 

-Ekipler
-Tankerden görüntü
-Detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da kayganlaşan yolda devrilen tankerden tonlarca çamaşır suyu yola aktı. Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. (46) idaresindeki 41 BU 756 plakalı Ford marka çamaşır suyu yüklü tanker, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktıktan sonra devrildi. Tanker ağaçları devirip metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tankerden hafif yaralı olarak çıkan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen tankerden ise binlerce ton çamaşır suyu yola aktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı