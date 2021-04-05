-Yaralının sedye ile taşınması

-Hastane acil detay

-Ambulans acil detay



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray'da devrilen motosikletle metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı. Kaza, Eskil ilçesine bağlı Kaputaş Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı plakasız motosiklet ile yayladan ilçe merkezine seyreden Ahmet O. (24) tarladan toprak yola çıktıktan bir süre sonra kontrolünü kaybederek motosikletle birlikte metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi tamamlanan sürücü daha sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Yaralı sürücünün yapılan tedavisi sonucu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-



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