Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Devrilen kamyonda yüklü hurdalar yola saçıldı: 1 yaralı

Devrilen kamyonda yüklü hurdalar yola saçıldı: 1 yaralı

-Kamyondan görüntüler

Hastane Karya Yakıt Tankı Trol 

--Yoldan görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kavşakta kontrolden çıkan hurda yüklü kamyon yola devrildi. Hurdaların yola saçıldığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Dilovası Fatih Mahallesi Fabrikalar Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma B. idaresindeki 16 SZL 711 plakalı hurda yüklü kamyon, kavşağa geldiği esnada virajı dönemeyip yol üstünde devrildi. Devrilmenin etkisi ile kamyonun patlayan yakıt tankındaki akaryakıt ve kasasında yüklü hurdalar yola saçıldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Cuma B., olay yerine gelen ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yola saçılan hurdalar ve akaryakıtın temizlenmesi sonucu bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (FK-GY
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement