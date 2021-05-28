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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Devrilen direğin altında kalarak hayatını kaybeden küçük Ege Eymen toprağa verildi

Devrilen direğin altında kalarak hayatını kaybeden küçük Ege Eymen toprağa verildi

Cenazenin camiye getirilişi

Hastane İş Makinesi Elektrik Direği Cenaze Cenaze Namazı 

-Ege Eymen'in fotoğrafları
-Anne Müzeyyen Gülentürk detay
-Abi Efe Gülentürk detay
-Cenaze Namazı detay
-Cenazenin götürülüşü

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arkadaşlarıyla top oynadığı sırada devrilen elektrik direğinin altında kalarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Dedekorkut Caddesi'nde bir firmaya ait çalışanların elektrik direklerini değiştirmesi sırasında direklerden birinin halatı koptu. Bu esnada arkadaşlarıyla top oynayan 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk, şantiye alanına kaçan topunu almak isterken halatı kopan direğin altında kaldı. Talihsiz çocuk çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gülentürk, hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş makinesi operatörü E.T.'yi ve çalışan M.K.'yi gözaltına aldı.Küçük Ege Eymen toprağa verildiİzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Ege Eymen için bugün Alaşehir Pazar Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Muammer İnişoğlu ve Gülentürk Ailesi'nin yakınları katıldı.
Cenazede anne Müzeyyen, baba Ufuk ve ağabeyi Efe Gülentürk, büyük üzüntü yaşadı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ege Eymen Gülentürk, gözyaşları arasında yeni mezarlıkta toprağa verildi.

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