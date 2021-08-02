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Devrilen cipte sıkışan sürücü böyle kurtarıldı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Devrilen cipte sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Devrilen cipte sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Devrilen cipten detay

İlk Müdahale Jandarma Ormanlı Altın Sağlık Ekipleri 

-kurtarma çalışmalarından detay
-ekiplerden detay

( KARABÜK )- Ormanlık alana uçan cip devrildi: 1 yaralı KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan cip ormanlık alana uçup devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla bagaj kapısından çıkartılarak kurtarıldı. Kaza ilçeye bağlı Yukarı Çiftlik köyünde meydana geldi. Hüseyin Çelik idaresindeki 34 CNU 603 plakalı cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak ormanlık alana uçup devrildi. Sürücü çelik araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı aracın bagaj kapısından çıkartılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (RB-
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