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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Devrilen beton mikseri nedeniyle Yenisehir-Bilecik Yolu 1 saat ulaşıma kapandı

Devrilen beton mikseri nedeniyle Yenisehir-Bilecik Yolu 1 saat ulaşıma kapandı

Olay yerinden detay

Hastane Beton Mikseri Kar Yağışı 

-Yaralılardan detay
-Ekiplerden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Yenişehir ilçesi Bilecik Yolu'nde bir beton mikseri, kayganlaşan yolda devrildi. Kaza sebebiyle Bursa-Bilecik Yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Kaza, Yenişehir-Bilecik Yolu'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyit Y. idaresindeki 27 ACJ 605 plakalı beton mikseri, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi. Araçta bulunan sürücü Seyit Y. yaralanırken, Yenişehir-Bilecik Yolu ulaşıma kapandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, uzun araç kuyrukları oluşan yol, mikserin kaldırılmasıyla açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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