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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Devrilen ağaç otomobili pert etti

Devrilen ağaç otomobili pert etti

Ağacın altındaki otomobil

Şiddetli Fırtına Güvenli Bölge Bild 

-ağaçtan ve otomobilden detaylar
-cevreden görüntü
-detaylar

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'da etkili olan fırtına bir rent a car şirketinin otoparkındaki yeni otomobili pert etti. Diğer araçları kurtaran işletme çalışanları devrilen ağacın altındaki otomobili kurtaramadı. Olayda kimsenin yaralanmaması ise teselli kaynağı oldu. Antalya'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına kent genelinde çok sayıda ağacın devrilmesine yol açtı. Güzelyurt mahallesinde bir rent a car firmasının otoparkında ağaç şiddetli fırtına sebebiyle kökünden sökülerek otoparkta bulunan yeni aracın üzerine düştü. Ağacın ağırlığı altında ezilen otomobil kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. İşletme sahipleri, fırtına sebebiyle otoparktaki diğer araçları güvenli bölgeye aldıklarını bu sırada bir otomobilin aniden devrilen ağacın altında kaldığını söylediler. (CE-
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