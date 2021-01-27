Devrilen ağaç otomobili pert etti

-ağaçtan ve otomobilden detaylar

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( ANTALYA ) - ANTALYA



- Antalya'da etkili olan fırtına bir rent a car şirketinin otoparkındaki yeni otomobili pert etti. Diğer araçları kurtaran işletme çalışanları devrilen ağacın altındaki otomobili kurtaramadı. Olayda kimsenin yaralanmaması ise teselli kaynağı oldu. Antalya'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına kent genelinde çok sayıda ağacın devrilmesine yol açtı. Güzelyurt mahallesinde bir rent a car firmasının otoparkında ağaç şiddetli fırtına sebebiyle kökünden sökülerek otoparkta bulunan yeni aracın üzerine düştü. Ağacın ağırlığı altında ezilen otomobil kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. İşletme sahipleri, fırtına sebebiyle otoparktaki diğer araçları güvenli bölgeye aldıklarını bu sırada bir otomobilin aniden devrilen ağacın altında kaldığını söylediler. (CE-



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