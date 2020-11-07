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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı - GÜMÜŞHANE

Devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı - GÜMÜŞHANE

- Kazanın meydana geldiği yoldan görüntü - Yanan tırı soğutma çalışmaları - İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü Gümüşhane 'de devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandıGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'nin Torul ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, İsmail Çavuşoğlu idaresindeki 61 K 0616 plakalı tır, Köstere köyü mevkisinde bariyere çarptıktan sonra yol kenarındaki menfeze düştü.Alev alarak yanan tırdan atlayan Çavuşoğlu, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Tırın kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Trabzon - Gümüşhane karayolu, soğutma işlemlerinin ardından trafiğe açıldı.

Polis Polis Ekipleri 

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