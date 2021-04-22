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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Devremülk dolandırıcılığı zanlısının eşi konuştu

Devremülk dolandırıcılığı zanlısının eşi konuştu

-Aileden detay

Otobüs Bileti Jandarma Beyin Kanaması Karahisar Mülk Satışı 

--röportaj

( AFYON KARAHİSAR)- Tutuklu yargılan Barbaros Atıcı’nın eşi Mine Atıcı;- "Benim eşim orada maaşlı çalışıyordu, konuyla hiçbir alakamız yok"- “Bu paralardan bizim haberimiz yok” AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da Mart ayında gerçekleştirilen devremülk operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilen Barbaros Atıcı’nın eşi Mine Atıcı, yaptığı açıklamada, “Benim eşim orada maaşlı çalışıyordu. Bizim konuyla hiçbir alakamız yok. Biz adaletin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını ve eşimin dışarı çıkmasını istiyoruz” dedi.
Afyonkarahisar’da Mart ayında termal devremülk satışı üzerinden 7 binden fazla kişiyi 150 milyon liradan fazla dolandırdıkları iddiasıyla 39 kişi jandarmanın operasyonlarıyla tutuklanmıştı. Hukuki süreç devam ederken, tutuklu yargılanan Barbaros Atıcı’nın eşi Mine Atıcı bir açıklama yaptı. Mine Atıcı, eşi Barbaros Atıcı’nın termalde sadece çalıştığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

Atıcı, “Ben Adana’dan geliyorum. Eşim devremülk dolandırıcılığı iddiasıyla içeriye alınalı 3 ay oldu. Biz mağduruz. Eşime dolandırıcı diyorlar, eşim sadece orada çalışandı. 150 Milyon TL dolandırdı diye haber yaptılar. Bizim hiç paramız yok, kalacak yerimiz yok, buraya da borçla otobüs bileti alıp geldik.” dedi.
Eşim sadece üç ay çalıştı Eşinin sağlık problemlerinin olduğunu aktaran Atıcı: “Benim eşim 3 yıl önce beyin kanaması geçirdi, rahatsız. Panik atak hastası. Eşimin sağlığına bir şey olacak diye endişeleniyorum. Adaletin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Tamam, oradan devremülk alanlar mağdur, ama inanın biz de mağduruz. Ailemiz içerde. Bu paralardan bizim haberimiz yok. Benim eşim orada 8 aydır çalışıyordu zaten 5 ayı pandemiden dolayı çalışmadı sadece 3 ay çalıştı. Biz mağduruz. Biz tez vakitte adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Eşim dışarı çıkar ve çocuklarının başına geçer inşallah” dedi.

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