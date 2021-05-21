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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Devrek’te çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Devrek’te çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Yangın sonrası evin dışı ve çevresinden detaylar

Madde Bağımlısı Benzin 

-Arşiv görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Devrek’te Pazar yerinde gece çıkan ve madde bağımlısı kişinin evini ateşe vermesi ve kendisinin de ölümü ile sonuçlanan olayın gündüz görüntüsü olayın vahametini ortaya çıkardı.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde madde bağımlısı kişinin evini ateşe vermesi ve kendisinin de ölümü ile sonuçlanan olayın gündüz görüntüleri olayın vahametini ortaya çıkardı.Pazar yeri Gül Sokakta gece meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Karka isimli vatandaş evini benzin dökerek ateşe vermiş, çıkan yangında kendisi de hayatını kaybetmişti. Çıkan yangının gündüz görüntüleri olayın vahametini ortaya koyarken, benzinin şiddetinden kaynaklandığı tahmin edilen patlama neticesinde pencerelerin ve çatının büyük hasar gördüğü ortaya çıktı.
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