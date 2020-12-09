Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Devrek’te çıkan yangında 1 kişi öldü

Devrek’te çıkan yangında 1 kişi öldü

Yanan evden detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Ahşap Ev Ev Yangını Gine Trol 


- Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Devrek’in Yeşilöz Köyünde Durmuş Kıyır’a (87) ait ahşap evde sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Devrek itfaiyesi ve Dirgine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları olay yerine kısa sürede intikal ederek yangını kontrol altına aldılar. Çıkan yangında dumandan zehirlenen ev sahibi Durmuş Kıyır olay yerinde hayatını kaybederken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı (FE-OA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı