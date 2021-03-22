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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Devre mülk dolandırıcı çetesi için hazırlanan iddianame kabul edildi

- Devre mülk dolandırıcı çetesi için hazırlanan iddianame kabul edildi

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( YALOVA ) YALOVA

Hiyerarşi Suç Örgütü Suç Duyurusu Mülk Satışı Dolandırıcılık 


- Yalova’nın Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde devre mülk dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen çete hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 107 müştekinin bulunduğu davada 5’i tutuklu toplam 52 sanık yer alıyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, termal devre mülk satışı yapan şebeke üyelerinin “suç örgütü kurma”, “suç örgütü üyesi olma” ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor. Mağdurlara termal kaynaklı devre mülk projesi satan zanlıların ne inşaat projelerinin olduğu, ne de devre mülklerin yapılacağı alanda bir termal kaynak olduğu öğrenildi. Müştekilerinin ekserinin İstanbul'dan olduğu bildirildi.
Müşteki avukatlarından Merve Ceren Aydınalp, 2016 yılından bu yana çok sayıda mağdurun konuyla ilgili başvuruda bulunduğunu bildirdi. Aydınalp, davalıların sözleşmeleri usule aykırı yaptığını, açılan davaların kazanılmasına rağmen karşıda bir muhatap bulunamadığını kaydetti.
Aydınalp, iddianamede devre mülk sözleşmelerini düzenleyen zanlıların hiyerarşik yapıya sahip örgüte mensup olduklarının belirlediğini belirterek, "115 sayfalık bir iddianame düzenledi.
Şu ânda da bu yönde bir yargılama safhasındayız. İnşallah bütün mağdurların mağduriyetlerinin giderileceğini ümit ediyoruz. Devre mülklerden toplam 3 milyon 504 bin 455 lira haksız menfaat sağlandığı tespit edildi. Aslında burada net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bütün mağdurların suç duyurusunda bulunmadığını biliyoruz. Suç duyurusunda bulunanlar çok kısmî sayıda aslında. Mağdurlar fotoğraf ve maketlerden alım yapmış. Ancak gösterilen görseller, müşterilere satışı yapılanlar değil. Savcılığın da hiyerarşik yapıya mensup olduğunu düşündüğü şahıslar, henüz daha yapımına dahi başlamadıkları yerleri göstererek, bunlar üzerinden satış yapıp ödeme alıyorlar. Ayrıca mağdurlara buralarda bir termal kaynak bulunduğu söylenerek satışlar yapılıyor, lakin yapılan tespitler doğrultusunda anladığımız kadarıyla maalesef bu satışı gerçekleştirilen yerlerde termal kaynak da yok" dedi.
(ZB-MŞ)
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