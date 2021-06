Devlet teşvikleriyle pandemi döneminde hayvancılığa ilgi arttı

-Van Valisi Bilmez'in çalışmalarla ilgili bilgi alması

( VAN -ÖZEL)- “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” projesi çiftçiye umut oldu VAN



- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, pandemi sürecinden sonra köyüne dönmek için neden arayan çiftçiye “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” projesinin can simidi olduğunu söyledi.



Van Valiliği ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” projesi bölgede hayvancılığı arttırdı. Proje kapsamında Edremit Doğanlar Mahallesinde keçi çiftliği kuran vatandaşı ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projeden yararlanmak için her hangi bir kota ve bir sınırlamanın olmadığını ifade etti.

“900 çiftçimizin projesi uygun görüldü” Özellikle pandemi sürecinde projeye ilginin arttığını açıklayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Proje kapsamında Valiliğimiz ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde vatandaşlarımız hayvancılığı geliştirmek için ciddi bir gayret içindedir. Şimdiye kadar bin 200 çiftçi valiliğimize müracaat ederek projeden yararlanmak istedi. Bunlardan yaklaşık 900 çiftçimizin projesi uygun görüldü.

Ziraat bankasına projeleri gönderildi. Bunların hayvan alım işlerine başlandı. Şu an 16 civarında çiftçimizin hayvanları teslim edildi. 130 çiftçimizin de inşallah yakında hayvanları teslim edilecek. Bu projeden yararlanmak için her hangi bir kota ve bir sınırlamamız yok” dedi.

Vatandaşın 100 bin liralık hayvan alımı için faizsiz kredi kullanabildiğini, isteği doğrultusunda ek 50 bin lira düşük faizle krediden yararlanabileceğine dikkat çeken Bilmez, “Bu bir yıl geri ödemesiz, 7 yıl içinde geri ödenecek bir kredidir. Vatandaşlarımızın da bu anlamda ciddi bir ilgisi var. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra köyüne dönmek için neden arayan çiftimize bu proje can simidi oldu. Özellikle bu bölgede yeni bir keçi ırkını geliştirmek için üniversitemizle işbirliği yaparak Hatay geçişi ile yerli kırma keçisi, yerli keçiden kırma bir tür elde ederek hem süt verimi, hem de et verimi daha iyi durumda. Bu sebeple projede görev alan Tarım İl Müdürümüz, ilçe müdürlerimize, kaymakam arkadaşlarımıza, ziraat bankamıza hepsine teşekkür ediyorum. En önemlisi ise bu projeye ilgi duyan Van halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Muhammet Fuat Türkman, Tarım İl Müdürü İbrahim Görentaş katıldı.