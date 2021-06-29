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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Devlet Hastanesinde yangın paniği

Devlet Hastanesinde yangın paniği

hastane bahçesi itfaiye aracı

İlk Müdahale Yangın Paniği İtfaiye Aracı Hastane Bahçesi Tekerlekli Sandalye 

-hastane bahçesi hasta yakınları ve vatandaşlar
-yangın sırasında hastalarını bahçeye çıkaran vatandaşlar
-hastane genel görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da Devlet Hastanesinin genel cerrahi servisinde kullanılan cihazların kısa devre yapması sonucu çıkan yangın hastane personelinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Servisteki bazı hastalar yakınları tarafından panikle dışarıya çıkarılırken toplam 21 hasta farklı servislere tahliye edildi. Edinilen bilgilere göre yangın Bartın Devlet Hastanesinin 3. katındaki genel cerrahi servisinde kullanılan cihazların kısa devre yapması sonucu çıktı. Yangına ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Hastane müdahalesinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında panikleyen bazı hasta yakınları hastalarını tekerlekli sandalyeye bindirerek bina dışına taşıdı. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince yangının çıktığı serviste geniş çaplı inceleme yapıldı. Servisteki 21 hasta farklı servislere tahliye edilirken yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı. (BB-
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