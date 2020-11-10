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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Devlet destek verdi, çiftçiler köylerine dönüş yaptı

Devlet destek verdi, çiftçiler köylerine dönüş yaptı

Seralardan görüntü

Tarım Allah Hayvan 

-Seralardaki sebzelerden görüntü
-Eruh Tarım ve Orman Müdürünün konuşması
-Seralardan genel ve detay görüntü

( SİİRT ) -- Siirt artık terörle değil, devletin yapmış olduğu hizmetlerle anılıyor SİİRT

- Yıllarca terörle anılan Siirt’in Eruh ilçesi, devletin desteği ile küllerinden doğdu. İlçe, devletin ilçe merkezine yapmış olduğu yatırımlarla artık hizmetle anılıyor. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan Siirt'in Eruh ilçesinde tarım alanında yapılan örtü altı çalışmaları vatandaşın yüzünü güldürdü. Örtü altı sebze yetiştiriciliği projesi ile Eruh’ta yetiştiricilik yapan 6 çiftçiye toplam 5 bin metrekare sera yaptıklarını belirten Eruh İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cumali Nas, bu proje ile Eruh’ta seracılık konusunda ilk çalışmaları başlatılmış olduklarını söyledi.

Nas, "Bu içinde bulunduğumuz seraları GAP Daire Başkanlığının 2019 yılı projesi kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle kurduk. 6 çiftçimize 6 farklı yerde bu seraları kurduk. Yer fidesi dikimi yaptık. Salatalıklar hasat ediliyor. Bu içinde bulunduğumuz seradan da haftalık 600-700 kilogramlık bir ürün alınıyor. İnşallah bu bölgemize yeni alternatif bir geçim kaynağı olacaktır seralar. Bölgemizde terörün bitmesiyle çok şükür gelen huzurla artık çiftçilerimiz daha rahat köylerine gelip gitmekte, daha rahat bir tarım yapmakta. Bu da içinde bulunduğumuz durumda ülkemizin üretmek zorunda olduğundan dolayı bizde çiftçilerimiz olarak üretime büyük katkı veriyoruz. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımızın desteklerini her zaman arkamızda hissediyoruz" dedi.
(SD-YRT
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