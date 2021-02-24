- Devlet desteğiyle kurulan süt çiftliği Avrupa standardında hizmet veriyor

- - tesisteki süt ineklerinden detay

- - ineklere yem verilmesi

- - ineklerin yem yemesi

- - ineklerden detay

- - ineklerin sağımının yapılması

- - süt sağım makinesinden detay

- - genel ve yakın detaylar

- - işletme sahibi Hamdusena Karakaya Röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı devlet desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliğini kuran işletmeci Hamdusena Karakaya, günde 700 litre süt üretimi yaparak hem kentin süt ihtiyacına katkıda bulunuyor hem de hayvancılığın gelişmesini sağlıyor. Merkeze bağlı Harman köyünde 2 milyon TL devlet desteği alarak 2 bin 200 metrekare alan üzerine büyükbaş hayvan süt üretim tesisi kuran Hamdusena Karakaya, Avrupa standartlarına uygun tesiste kentin süt ihtiyacına katkıda bulunuyor. 2021 yılında DAKA desteğiyle çiftlik kuran Karakaya, kapasitenin artmasıyla TKDK’ya süt inekçiliği projesi sundu. 2019 yılında projesi onaylanan Karakaya, 100 büyükbaş hayvan çiftliğini kurarak hayvancılığın gelişmesine de katkı sağlıyor. İşletmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Hamdusena Karakaya, 2012 yılında DAKA’dan deneme amaçlı bir mini çiftlik kurduğunu belirterek, “Çiftliğimizde başarılı olduk. Kapasitemiz artınca TKDK’ya başvurduk. TKDK’ya sunduğumuz proje onaylandı. 2019’un başında başladık ve 12. ayda 2 milyon hibemizi aldık. 1 milyon da finansmanını biz ilave ederek tesisimizi bitirdik. Tesisimiz şu anda 100 baş kapasitelidir. Tesiste 2 ahır, 1 sağımhane, 1 yem deposu, slaj çukurları, revir, ekipman garajı, traktör, römorklar, slaj makinesi, balya makinesi ve ot biçme makinelerimiz var. Hayvanlarımızdan günde 700 litre süt alıyoruz ve fabrikaya satıyoruz. Devlet desteği olmasaydı burayı kuramayabilirdik. Devlet desteği olunca daha rahat oldu, daha güzel bir tesis kurabildik. Şu anda bu tesis Avrupa standartlarına uygun bir şekilde yapıldı ve elimizden geldiğince özen göstererek çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

(UU-MSA-Y)



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