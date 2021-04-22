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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı

Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı

Yemleme hazırlığı

Bild Urus Hayvan 

-Ahırdan çıkan hayvanlar
-Hayvanların yemlenmesi
-Oflas'ın hayvanlarla ilgilenmesi

( VAN ) VAN

- Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında Van’da devlet desteği alan eski hükümlü Ömer Oflas, küçükbaş hayvan besiciliği işine başlayarak kendi işini kurdu.Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu modern infaz sistemi ile hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi, tahliyelerinden sonra meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmalarına yönelik yürütülen projeler devam ediyor. Genç yaşta karıştığı bir suç nedeniyle 4 yıl cezaevinde kalan Ömer Oflas, tahliyesinden sonra iş bulamayınca İstanbul'dan köyüne döndü. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteğiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi" hakkında bilgi alarak projeye başvurdu.Başvurusu kabul edilen Ömer Oflas, ''Devletten aldığım hibe desteğiyle 27 koyun aldım ve 17 tanesi doğum yaptı ve bu şekilde tekrardan hayata tutundum. Böyle bir imkan verilmeseydi belki de tekrardan suça karışabilirdim. Şu an çok şükür işimle ilgileniyorum. Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve İŞKUR Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin'' dedi.
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 2020 yılında hazırlanan 246 projeden 115 tanesinin kabul edildiğini hatırlattı. Korona virüs süresince ara verilen eğitim ve iyileştirme çalışmaları ve mesleki kursların pandemi sonrası devam edeceği dile getiren Dönmez, bu konuda proje yazmak isteyen yükümlülere desteklerin devam edileceği bildirildi.

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