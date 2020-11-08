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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bartın kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Bartın kongresine katıldı

- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın salon dışında partililerle buluşması - Salondaki katılımcılar - Ali Babacan'ın kongrede konuşmasıBARTIN (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyetin 100'üncü yılını taçlandırmaya layık bir siyasi hareket olarak damla damla büyüdüklerini söyledi.

Babacan, Bartın Kültür Merkezi'nde, partisinin il başkanlığının 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak ülkenin dört bir yanında filizlendiklerini belirtti.
Ülkenin 100 yılda büyük başarılara imza attığını ve savaşlarla yıkılmış bir ülkeden genç bir demokrasiyi kurduğunu ifade eden Babacan, "Her alanda ülkemiz ileriye taşındı ama bu yüzyılda büyük acılar da yaşadık. Türkiye'de herkes bir kere düşman, bir kere üvey evlat, en az bir kere mağdur oldu. Adeta acılarımızla eşitlendik. DEVA Partisi olarak artık hiçbir sorunumuza çare olmayan eski hesaplaşmaları, eski kavgaları bırakıp yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi." dedi.
Geçmişi, doğruları ve yanlışlarıyla değiştiremeyeceklerini kaydeden Babacan şöyle devam etti:"Hiçbirimiz geçmiş üzerinde de uzlaşmak zorunda değiliz ama yarınlar bizim elimizde. Yarınları hepimizin ortak yarınları haline getirebiliriz. Türkiye'nin yüzünü geçmişten bugüne ve yarına çevirebiliriz. Bu bizim elimizde. Kimliği, inancı, ideolojisi her ne olursa olsun Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin herkesi özgürlük, adalet, ehliyet, fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri etrafında ve yeni bir toplumsal sözleşmede buluşturabiliriz. Artık konuşmaktan, fikirlerden, farklı kimliklerden, dünyadan, gelecekten korkmayan cesur, zengin bir Türkiye istiyoruz. DEVA Partisi olarak, Cumhuriyetin 100'üncü yılını taçlandırmaya layık bir siyasi hareket olarak damla damla büyüyoruz."Tek listeyle girilen seçimde il başkanlığına mevcut başkan Ali Yıldırım seçildi.

Özgürlük Turab Irak 

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