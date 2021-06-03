Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dev uyuşturucu operasyonunda 24 tutuklama

Dev uyuşturucu operasyonunda 24 tutuklama

ARŞİV

( ANTALYA )- Antalya'da 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü tutuklandı ANTALYA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 


- Antalya’nın Finike ve Kumluca ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen ‘Kasırga’ operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 24'ü tutuklandı. Bir kişinin ifadesinin alınması işleminin devam ettiği bildirildi.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Farklı adreslere eş zamanlı yapılan ‘Kasırga’ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 50 gram eroin, 70 gram metamfetamin maddesi, 60 gram hibrit kenevir tohumu, 32 adet uyuşturucu hap, 20 kullanımlık LSD A4 uyuşturucu madde ele geçirildi. 25 şüpheli gözaltına alınırken bugün adliyeye sevk edilen 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement