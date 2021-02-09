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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Dev süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini çalan kardeşler adliyeye sevk edildi

Dev süs ve gösteri havuzunun fıskiyelerini çalan kardeşler adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin emniyetten çıkartılışı

Polis Hafta Sonu Çevre Temizliği Polis Ekipleri Irak 

-Emniyetten detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da Büyükşehir Belediyesi'ne ait 320 metrekarelik süs ve gösteri havuzundaki 131 adet krom fıskiyeleri çaldığı ileri sürülen 20 ve 21 yaşındaki iki kardeş şüpheli adliyeye sevk edildi. Dün sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının fark ettiği olayda, Cumhuriyet Meydanında bulunan dev süs havuzundaki fıskiyelerin yerinde olmadığı fark edildi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 131 adet krom fıskiye çalındığı tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından süs ve gösteri havuzunda inceleme başlatılırken etrafta yapılan aramalarda ise 1 fıskiyenin çalan kişiler tarafından düşürüldüğü görüldü.
Bu sırada yine bölgeye gelen belediye temizlik personeli, hafta sonu kısıtlamasında çevre temizliği yaparken bazı parçaları etrafta gördüğünü ve evinde muhafazaya aldığını söyledi.

Görsel şölen sunuyordu Hırsızlığın yapıldığı 320 metrekarelik süs ve gösteri havuzu ise, önemli günlerde ışık ve su gösterileriyle vatandaşlara görsel şölen sunuyordu. Havuzdaki fıskiyelerin en son Cuma günü yerinde olduğu belirtilirken, çalınanların yerlerine yenilerini takılacağı öğrenildi. 99 fıskiye hurdacıda çıktı Olayın ardından şüphelilerin tespiti için çalışmalarını genişleten Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D. K. (19) ve S. K.’nın (20) adreslerini tespit etti. İki kardeş olan şüphelileri aynı gün öğle saatlerinde yakalayan ekipler, fıskiyelerin ise Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hurdacıya satıldığını belirledi. Hurdacı dükkanında 99 adet su fıskiyesini muhafaza altına alan ekipler, işletmeci M. Ş. E.’ye de suç eşyalarını satın alma suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheli D. K. ve S. K., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (SM-
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