Dev sektörün atıklarını sanata dönüştürüp dünyaya satıyor

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Rusya Voronej Devlet Politeknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde doktora eğitimi alan ve pandemi nedeniyle Türkiye'de kalan Mimar Barış Çağrı Efe Çatalak, Muğla'dan 60 ülkeye ihraç edilen, 11 bin kişiye iş imkanı sunulan, ülke ekonomisine de yılda yaklaşık 230 milyon dolar katkı sağlayan mermer sektörünün atıklarını sanata dönüştürüp dünyaya satıyor. Muğla'nın Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesinde ailesi ile taş dekorasyonu işi yapan Mimar Barış Çağrı Efe Çatalak, "Rusya'da Doktora mimarım. Pandemiden dolayı Türkiye'de kaldım. Yapmaya çalıştığımız, işin öncelikli olarak sanatsal boyutu. Mermerin birçok alanına hitap eden bir işimiz var. Heykeller ve atık taşları kullanarak yaptığımız tablolar var. Biz mermeri atık taşlardan sanata doğru bir yolculuğa çıkartıyoruz. Türkiye'de kaldığım süre içerisinde hem mimarlığa devam ediyor, hem de ailemle birlikte yaptığımız bu işi sürdürmeye çalışıyorum" dedi.

"Yaptığı işi kuşa benzetiyor" Yaptığı işi bir nevi timsahın dişlerini temizleyen timsah bekçisi lakaplı, pluvianus aegyptius isimli kuşa benzeten Çatalak, "Bu heykelleri Kanada ve Amerika'ya göndereceğiz. Yurtiçi pazarımız da var. Mermerin atık tarafı ile blok tarafı çok farklı. Granitin üzerine atık mermerlerle resim yapıyoruz. Bunlar daha çok mezar taşlarında kullanılıyor. Türkiye'de de artık mezar taşlarında resim kullanılmaya başlandı. Atık taşları önce renklere göre ayırıyoruz. Daha sonra bize gelen resme göre renk kodlarını oluşturup, daha sonra bu şekilde bir tabloya ulaşmış oluyoruz. Bunların hepsi atık taşlardan çıkmış durumda" diye ifade etti.





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