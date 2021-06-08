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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Dev palmiye ağacı alev topuna döndü

Dev palmiye ağacı alev topuna döndü

alev topuna dönen palmiye

Palmiye Ağacı Yükselen Yangına Müdahale Trol 

-ağaçtan düşen alevler ve dallar
-yan taraftaki dükkanlara sıçramaması için vatandaşların hortumla müdahalesi
-olay yerine gelen itfaiye
-yangına müdahale etmeleri
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Ağaçta yükselen alevler dükkanlara sıçramadan söndürüldü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan bir palmiye ağacı yandı. Alev topuna dönen ağaç yangını yan tarafta bulunan dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolun kenarındaki büyük bir palmiye ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Ağaçtan alevler yükseldiğini gören çevredeki esnaf, yan taraftaki dükkanlara sıçramaması için hortumla yangına müdahale etti. Ağaçtan düşen yanmış dallar ise büyük bir tehlikeye neden oldu. Elektrik tellerine de sıçrayan alevler, vatandaşlar tarafından uzun süren çabalar sonunda kontrol altına alındı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek tamamen söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. (Şİ-SVY-
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