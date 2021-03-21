Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama



- Antalya'da geçtiğimiz Çarşamba günü uyuşturucu ticaretine yünelik 3 ilçede 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen da gözaltına alınan 231 şüpheliden 174'i tutuklandı. Kalan 8 şüphelinin Adliyedeki işlemlerine devam edildiği bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla geçtiğimiz 17 Mart gecesi 2 bin 500 polis ile operasyon düzenlendi.

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde önceden belirlenen yaklaşık 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hava destekli süren operasyonda ve devamında toplam 231 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu maddeler ile birlikte ateşli silahlar ele geçirildi. 231 şüpheliden 175’i çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 35 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 8 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(EA-



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