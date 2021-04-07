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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu

- Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu

- Kertenkeleye ait görüntüler

( BANGKOK ) BANGKOK

Market Başkent Yağan Kurbağa Hayvan 


- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir markete giren dev kertenkele, girdiği markette korku ve paniğe neden oldu. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dün öğle saatlerinde markete giren Monitör cinsi kertenkele korku ve paniğe neden oldu. Markette bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, dev kertenkelenin, marketteki raflara tırmandığı görüldü.
Market çalışanının, yetkilileri araması ile olay yerine gelen kurtarma ekipleri, mağazadan dışarı sürükleyerek çıkardıkları dev kertenkeleyi çevrede bulunan çalılıklara bıraktı. Müşterilerden Narimpa Tangsin yaptığı açıklamada, "Bir içecek almak istedim fakat hayvan içecek reyonuna çok yakındı. Tehlikeli hayvanlar, özellikle de kızdıklarında. Bu nedenle uzak durdum ve bunu telefonuma kaydettim. Sanırım dükkanlarda kertenkeleler için bile her ürün var" ifadelerini kullandı. Bazen zararlı bakteriler taşıyan ve tehdit edildiğinde agresif olabilen hafif zehirli bir ısırığa sahip olan Monitör kertenkelesinin, bölgede çok az yağan yağmurlar ve aylardır süren kuru hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanması sonucu markete girdiği tahmin ediliyor. Genellikle Tayland'da büyük şehirlerdeki kanallarda ve göletlerde yaşayan Asya su Monitör kertenkeleleri, balık, yılan ve kurbağaların yanı sıra insanların bıraktığı yiyecek artıklarıyla besleniyorlar.
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