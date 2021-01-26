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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı

- Dev kaya karayoluna düştü iki iş makinesi zor kaldırdı

Kaya parçasını kara yolundan temizleme görüntüler

İş Makinesi Kar Yağışı 

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( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’in Borçka ilçesi Aralık köyünde eriyen kar suları nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya kütleleri yolu trafiğe kapattı. Düşen kaya parçasını iki iş makinesi zor kaldırdı. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının ardından havaların açmasıyla kar suları erimeye başladı.
Aralık köyünde yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Dev kaya parçası nedeniyle karayolu araç trafiğine kapatılırken, iş makineleri yardımıyla dev kaya parçası yol kenarına taşındı. İki iş makinesinin güçlükle kaldırdığı kaya parçasının düştüğü anda yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu karayolu araç trafiğine yeniden açıldı. (ZA-ÖS-Y)
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