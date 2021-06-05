Dev karpuzlarla idman yapıp dünya şampiyonasına hazırlanıyor

-Kamyondaki kapuzları işçilere vermesi

-Şınav çektiği anlar

-Fotoğraflar

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--Geçilen Görüntüler-

-Tarlada toplanan karpuzları alıp koşarak tıra götürmesi

-Karpuzları tırdaki çiftçiye atması

-Karpuzla mekik çekmesi

-Karpuzla yaptığı antrenmanlarından detaylar

-Röportajlar



( ANTALYA -ÖZEL-TOPLU)- Kondisyonunu artırmak için tarladan tıra karpuz taşıyıp aynı karpuzlarla mekik çekiyor ANTALYA



- Antalya’nın Serik ilçesinde karpuz tarlasında yaptığı idmanla Dünya Veteranlar (emektar) Güreş Şampiyonasına hazırlanan güreşçi, kondisyonunu arttırmak için tarlada hasatı yapılan 15 kilogramlık karpuzları tıra yükleyerek antrenman yapıyor. Tarladan kucağına aldığı dev karpuzları koşarak tıra kadar götürüp üzerindeki çiftçiye fırlatan güreşçi, aynı karpuzlarla mekik çekip kondisyon depoluyor.45 yaşında ki 4 kez dünya şampiyonluğu bulunan ve Serik Belediyesinde güreş hocalığı yapan Aydın Halimoğlu, Ekim ayında Atina’da yapılacak olan Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'na karpuz tarlasında hazırlanıyor. Hızı ve gücüyle normalde 10 saat süren karpuz hasadının 4 saatte bitirilmesine yardımcı olan Halimoğlu, “ Ne zaman karpuzla çalıştıysam o zaman dünya şampiyonu oldum, yapmadığım zaman da kesildim ve ikinci olabildim” dedi.

“Bütün güreşçi arkadaşlarıma bu ağır idmanı tavsiye ederim”Konu ile ilgili konuşan Aydın Halimoğlu, “5 yaşından beri güreş yapmaktayım. Dereceler aldım büyüklerde ve gençlerde. Türkiye ve Dünya şampiyonluklarımız var. Kondisyonumuzda düşme vardı. Bir gün bir arkadaşımın yardıma gelmiştim, karpuz toplamaya. Bir antrenman yapayım dedim, o antrenman bana çok iyi geldi ve çok faydasını gördüm. Yani bu idmanı ne zaman yaptıysam dünya şampiyonu oldum, yapmadığım zaman kesildim ikinci olabildim. Bütün güreşçi arkadaşlarıma bu ağır idmanı tavsiye ederim” dedi.

“6 finalim, 4 dünya şampiyonluğu, iki defada dünya ikinciliğim var”Başarılarından bahseden Halimoğlu, “2009 Ankara, 2011 Tiran, 2016 Polanya ve 2018 Makedonya’da dünya şampiyonu ve 2017’ Bulgaristan ve 2019 yılında Gürcistan’da yapılan şampiyonada dünya ikincisi oldum.2020 yılında ise koronavirüsten dolayı Yunanistan’da ki dünya şampiyonası bu yıla ertelendi. Hedefim 2021’de tekrar ülkemize dünya şampiyonluğunu getirmek. Şampiyona bu yıl Atina’da düzenlenecek. 30 yaşından 60 yaşına kadar olan sporcu grubu katılacak. Ben 40-45 yaş grubunda güreşeceğim. Benim şu ana kadar 6 finalim, 4 dünya şampiyonluğum, iki defada dünya ikinciliğim var. İnşallah bu yılda koleksiyonuma bir şampiyonluk daha katmak ve gençlerimize iyi bir örnek olmak istiyorum. Gençlerimiz çalışsın, çünkü biz yaptığımız hatalardan tecrübe edindik” diye konuştu.

“Öyle hazırlanmışım ki makine gibiyim”Yaptığı idmandan bahseden Halimoğlu, “Karpuzla yaptığımız idmanda çok adrenalin yükseliyor, nabız çıkıyor, bütün kasların ve eklemlerin oynuyor. Dizlerinden parmaklarına kadar bir nevi yüzmede ki gibi tüm kas grupların çalışıyor yani. Ne zaman karpuzla çalıştığım zaman dünya şampiyonu oldum çok rahattım kesilmedim. Başka türlü idmanlar yaptıysam kesildim yani. Zaten dünya şampiyonasında herkes bana yavaş yavaş diyor öyle hazırlanmışım ki makine gibiyim” dedi.

“10 saatte yapacağımız karpuz hasadını minimum 4 saatte yaptık”Karpuz işiyle uğraşan tüccar Necip Duran ise, “Halim abi bize çok yardım ediyor sağolsun.10 saatte yapacağımız karpuz hasadını minimum 4 saatte yaptık. Hem dünya şampiyonasına hazırlık yapıyor hem de bize çok faydası oldu. Dünya şampiyonasında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

