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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Dev gemi Marmaris’e personel almak için yanaştı

Dev gemi Marmaris’e personel almak için yanaştı

Dev tur gemisinin çeşitli açılardan genel görüntüsü

( MUĞLA ) - MUĞLA

Tatil Köyü Şili 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Limanı’na öğlen saatlerinde yanaşan 18 katlı mega dev gemi görenleri şaşırttı 323 metre boyunda 41 metre eninde ve 18 katlı 376 kabinli tatil köyü gibi gemi Marmaris limanına personel almaya geldi. 370 personel ile limana gelen dev tur gemisi 1450 kişilik personel ordusunu tamamlamak için demir attı. Dünyanın dört bir yanından, Dalaman havalimanına gelerek Marmaris’teki gemiye geçecek olan personeller için demirleyen geminin, 4 gün Marmaris limanında kalacağı öğrenildi. (GK-OD-
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