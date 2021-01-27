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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Dev dalgalara aldırış etmeden fotoğraf çekinmeye geldiler

- Dev dalgalara aldırış etmeden fotoğraf çekinmeye geldiler

-Dalgalardan görüntü

Yarış 

--Fotoğraf çeken insanlar
--Röportaj
--Kadının ıslanması
--Genel detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’yı etkisi altına alan fırtına ve yağış Konyaaltı Sahili’nde dev dalgaların oluşmasına sebep olurken tehnlikeye aldırış etmeyen bazı vatandaşlar sahilde fotoğraf çekme ve selfi yarışına girdi. Antalya’yı etkisi altına alan yağış ve fırtına Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluşmasına sebep oldu. Sahilde oluşan dalgalar yer yer şiddetini arttırarak 7 metre yükseklikteki yola kadar ulaştı. Vatandaşlar dev dalgalara aldırış etmeden sahile fotoğraf çektirmeye geldi. “Hem izliyoruz hem fotoğraf çekiniyoruz” Sahile fotoğraf çektirmeye gelen vatandaş, Ali Tezcan, “Bu muhteşem bir doğa olayı ,seyretmeye geldik. Biraz sonra döneceğiz. Çok soğuk değil ama fırtına biraz etkiliyor. Ağaçlar falan yıkıldı. Dalgalar biraz çekildi sabah daha fazlaydı. Biz alışkınız Antalya olarak. Seyrediyoruz gece yarısına kadar sürer diye düşünüyorum hem izliyoruz hem fotoğraf çekiniyoruz” dedi.
(EA-
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