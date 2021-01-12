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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Dev dalgalar evlere kadar ulaştı

Dev dalgalar evlere kadar ulaştı

Dev dalgaların evlere vurması

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

Lodos Akkale Gesi 


- Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil şeridini aşarak evlere kadar ulaştı. Sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezinde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle bölgede dev dalgalar oluştu. Küçükkuyu Beldesinde ise akşam saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil bandını aşarak evlere kadar ulaştı. Zaman zaman boyu 3 metreyi geçen dalgalar nedeniyle sahil bölgesinde hayat olumsuz etkilendi. Lodosun bölgede zaman zaman 80 kilometreyi geçtiği öğrenildi. (EME-
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