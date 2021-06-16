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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dershane gibi duraklar

Dershane gibi duraklar

DURAKLARDA DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERDEN GÖRÜNTÜ

Ders Çalış Öğrenciler 

-DURAKLARDA ASILAN DERS NOTLARINDAN GÖRÜNTÜ
-DURAKLARDAN GÖRÜNTÜ
-ÖĞRENCİLERLE RÖP

( BURSA )- Öğrenciler duraklardaki panolarda ders çalışıyor BURSA

- Bursa'da otobüs duraklarına asılan ders notları, öğrencilere otobüs beklerken ders çalışma imkânı sunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, örnek bir çalışmaya imza attı. Şehrin bir çok noktasında bulunan otobüs duraklarına öğrenciler otobüs beklerken ders çalışsın diye belediye tarafından ders notları asıldı. Otobüs bekleyen öğrenciler, zamanlarını otobüs duraklarında ders çalışarak geçiriyor. Bu uygulamadan memnun olan öğrenciler, ders notlarının şehrin bütün duraklarına yazılmasını istedi.
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