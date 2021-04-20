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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

Derneğe giriş yapılırken

Kambi Para Cezası 

-Kişilerden detaylar
-Ekiplerden detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -ÖZEL) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, korona virüs tedbirlerini ihlal ederek dernekte oyun oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında pozitif vaka artışının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ovacık Mahallesinde faaliyette olan bir dernek binasına baskın yapıldı. Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek iskambil oynayan 5 kişinin maske ve mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Ekipler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liradan toplamda 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. (HA-KA
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