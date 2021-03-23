Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü

Dernek lokalindeki sözlü tartışma, silahlı çatışmaya döndü

Olay yerinden görüntüler

Polis Çatışma Ölüm Tehlikesi Silahlı Çatışma Polis Ekipleri 

-Ekiplerden detay
-Kurşun deliklerinden detay
-Ekiplerin çalışmalarından detay

( KOCAELİ )- Yemek yiyen aile dernek lokalindeki silahlı tartışmada ölümden döndü KOCAELİ

- Kocaeli’de bir dernek lokalinde çıkan tartışmada tarafların ateş ettiği silahtan çıkan kurşunlar, karşı binadaki yemek yiyen ailenin evine isabet etti. Camı delen kurşunların evin tavanına saplandığı ev halkı ölüm tehlikesi atlattı. Olay akşam saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta bulunan bir lokalde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskele Sokak'ta bulunan bir dernek lokalinde ismi öğrenilemeyen kişiler arasında sebebi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi yanında bulunan silahla rast gele havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar ise lokalin karşısında bulunan bir evin camına ve duvarına isabet etti. Kurşunların isabet ettiği evde yemek yiyen ev halkı ise camı delerek evin tavanına saplanan kurşunları görünce korku dolu anlar yaşadı. Silah seslerini duyanlar durumu polis ekiplerine haber verirken, çevreye ateş eden şahıslar ise kaçarak gözden kayboldu. Evlerinin dışına ve içine isabet eden kurşunlar ile ölüm tehlikesi atlatan aile ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. (FK-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement