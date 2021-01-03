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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Dernek görünümlü kumarhaneye baskın

Dernek görünümlü kumarhaneye baskın

baskından görüntü

Polis Para Cezası Kumarhane Polis Ekipleri Muhalefet 

-şahısların görüntüsü
-ekipler
-şahısların çıkışı
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar’da dernek görünümlü bir binaya yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 21 kişiye toplam 74 bin 849 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar’da Küplüce Mahallesi'nde bulunan bir dernek binasında kumar oynatıldığı ihbarını aldı. düzenleyen polis ekipleri, 21 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Polis ekipleri 21 kişiye kumar oynamak ve korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 74 bin 849 lira idari para cezası kesti. Öte yandan iş yeri ruhsatı bulmadığı tespit edilen bina ekipler tarafından mühürlenerek kapatıldı.
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