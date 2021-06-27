Dernek görünümlü kumarhanede 34 kişi yakalandı



- Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek dernek binasında kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde kumar oynandığı bilgisini aldığı bir dernek binasına baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 34 kişi hakkında toplamda 149 bin 124 lira para cezası için tutanak tutuldu. Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusunun hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli işlem yapıldı.

